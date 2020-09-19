"Укроборонпром" в 2020 году заработал на аренде и продажах 21,6 млн грн

Государственный концерн провел в 2020 году 480 аукционов.

"Укроборонпром" в 2020 году заработал на аренде и продажах 21,6 млн грн
Фото: Інформатор

Предприятия государственного концерна "Укроборонпром" за 8 месяцев 2020 года получили 21,6 млн грн от аренды и продажи имущества.

Об этом сообщила пресс-служба концерна.

"За 8 месяцев этого года предприятия "Укроборонпрома" заработали на прозрачной аренде и продаже имущества 21,6 млн грн. Еще на более 10 млн грн - успешно провели аукционы. Принятие ЗУ "Об аренде государственного и коммунального имущества" с одной стороны и отсутствие подзаконных актов к нему - с другой - заблокировали аренду госимущества в Украине минимум на полгода. И только месяц назад были приняты последние подзаконные акты, которые позволяют госпредприятиям выходить на прозрачную аренду имущества ", - говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" отметили, что было проведено 480 аукционов, 4 из них - по аренде имущества.

"Упомянутые четыре аукциона "Укроборонпрома" по аренде имущества не подпадают под действие Закона. Заводы "Маяк" и "Радар" не являются классическими госпредприятиями, это публичные акционерные общества. Поэтому продажи своего имущества через Прозорро. Продажи являются их собственной инициативой. Впрочем, теперь их опыт позволит концерну сделать аукционы по аренде госимущества максимально эффективными ", - добавили в "Укроборонпроме".

В концерне также отметили, что сегодня аренда госимущества происходит через открытые аукционы на Прозорро.Продажи.

Напомним, в августе "Укроборонпром" выполнил проблемный контракт на 45 бронетранспортеров БТР-4Е, который был сорван в 2019 году и возобновлен после вмешательства президента Владимира Зеленского.

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