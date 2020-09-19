Министр финансов исключает возможность дефолта в Украине

Марченко заявил, что когда слышит такие предложения от депутатов, у него волосы встают дыбом.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство Украины исключает возможность дефолта .

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Исключается ... Я простой приведу пример. Вы живете на площадке с соседями. Вы пришли к ним однажды и говорите: одолжите мне деньги - мне нужно купить холодильник. Соседи скинулись - вы купили холодильник", - сказал Марченко.

Министр добавил, что через некоторое время вы не можете отдать всю сумму и предлагаете отдать половину.

"Соседи говорят: ты наш сосед, хорошо, простим. И Аргентина так делала 9 раз. Как вы думаете, можно ли 9 раз обманывать своих соседей? Это нормальная практика? Я считаю, что даже один раз, если вы так сделаете, в следующий раз вам просто дверь не откроют ", - отметил Марченко.

Глава Минфина также отметил, что это не та практика, которую следует копировать и о которой стоит говорить.

"Когда об этом говорят уважаемые народные депутаты, то у меня волосы встают дыбом. Думаю: ладно, это можно сделать раз, а потом забудьте обо всем остальном лет на 5. Вам не будет никто доверять. Мы это уже проходили, кстати", - заявил Марченко.