Вышедшие из оборота деньги можно обменять в Ощадбанке

В НБУ рассказали, куда девать вышедшие из оборота монеты и банкноты

Если у вас неожиданно обнаружились запасы монет номиналом 1,2 и 5 копеек, которые были выведены из оборота 1 октября 2019-го года, то не торопитесь их оправлять в мусорное ведро. В Нацбанке рассказали, куда девать потерявшие ценность денежные знаки.

По словам представителей НБУ, в течение года, а это значит, что до 30 сентября 2020 года включительно, без ограничений, проволочек и доплат граждане Украины имеют право обменять выведенные из оборота 1, 2 и 5-ти копеечные монеты по их номинальной стоимости на официальные денежные знаки. Сделать это можно в любом отделении любого банка страны.

В НБУ рассказали, куда девать вышедшие из оборота монеты и банкноты

Но даже если вы не успели произвести обмен, расстраиваться не стоит. В течение двух лет, аж до 30 сентября 2022 года включительно, вышедшие из оборота монеты можно будет обменять в отделениях Нацбанка, а также в кассах ПриватБанка, Ощадбанка или Райффайзен Банка Аваль. Копейки, которые вы обменяете в банке, отправят на утилизацию, а метал пойдет на повторную переплавку.

К слову, вскоре в Украине выведут из обращения 25-копеечные монеты, а также бумажные банкноты номиналом 1 и 2 гривны.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине в обиход активно вводятся монеты номиналом 5 и 10 гривен, а также новые бумажные банкноты 50 и 200 гривен. Как выглядят новые денежные знаки?


: Шевченко Лилия, Тудей

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