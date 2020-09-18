Количество вакансий вернулось к докарантинным показателям — Оpendatabot

Количество вакансий на сайте для поиска работы Work.ua впервые догнало и превысило докарантинные показатели. Об этом сообщает Оpendatabot.

Фото: promin.cv.ua

По состоянию на 12 марта на сайте Work.ua было опубликовано 54 тысячи вакансий. Сейчас на Work.ua 54,5 тысячи активных вакансий.

«Если не случится повторных кризисов, то с 4 квартала этого года может начаться рост. А через год у нас есть шанс, что рынок труда сможет плавно вернется к состоянию начала 2020 года», — говорит основатель Work.ua. Артур Михно.

Похожая картина наблюдается с вакансиями для ИТ-специалистов. В карантин на сервисе поиска работы для ИТ-специалистов Djinni было размещено 7,3 тысячи активных вакансий.

За первые несколько недель количество вакансий сократилось почти вдвое. На 5 апреля на сайте было 4216 вакансий.

С этого времени количество активных вакансий Djinni выросло и превысило докарантинные показатели — 9900.

Количество ИТ-специалистов, ищущих работу, с начала карантина растет. 15 марта на сайте было размещено 17,5 тыс резюме, сейчас — 20,1 тысячи.

Безработица в Украине

С начала карантина в Украине статус безработного получили почти 432 тыс. человек, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Центра занятости, по состоянию на 20 августа статус безработного имеют почти 488 тысяч украинцев (против 276 тысяч на эту же дату прошлого года), пособие по безработице получают 411 тысяч граждан.

В Центре занятости отметили, что количество зарегистрированных безработных ежемесячно постепенно уменьшается. В частности, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае — 97 тыс. человек, в июне — 75 тыс., в июле — 68 тыс.

За пять месяцев карантина работу удалось найти для 245 тысяч граждан, в том числе 168 тыс. безработных.

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