Бразилия хочет выпускать больше никеля для аккумуляторов электромобилей

Бразилия хочет выпускать больше никеля для аккумуляторов электромобилей

Компания Atlantic Nickel, контролируемая британским фондом частных ценных бумаг Appian Capital Advistory, разработала предварительный проект строительства подземной шахты на базе никель-кобальтового комбината Santa Rita в бразильском штате Байя.

Компания возобновила открытую добычу руды на этом месторождении в августе 2019 г. Имеющихся запасов хватит на восемь лет при объеме производства 20-25 тыс. т в год в пересчете на никель.

С 2026 г. Atlantic инвестирует порядка 355 млн долл. в строительство подземных разработок, что позволить продлить функционирование предприятия еще на 34 года и увеличить выработку до 40-45 тыс. т в год.

Благодаря этому компания планирует стать одним из ведущих мировых производителей сульфида никеля, который используется в изготовлении литийионных аккумуляторов для электромобилей.

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