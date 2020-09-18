Бразилия хочет выпускать больше никеля для аккумуляторов электромобилей

Компания Atlantic Nickel, контролируемая британским фондом частных ценных бумаг Appian Capital Advistory, разработала предварительный проект строительства подземной шахты на базе никель-кобальтового комбината Santa Rita в бразильском штате Байя.



Компания возобновила открытую добычу руды на этом месторождении в августе 2019 г. Имеющихся запасов хватит на восемь лет при объеме производства 20-25 тыс. т в год в пересчете на никель.



С 2026 г. Atlantic инвестирует порядка 355 млн долл. в строительство подземных разработок, что позволить продлить функционирование предприятия еще на 34 года и увеличить выработку до 40-45 тыс. т в год.



Благодаря этому компания планирует стать одним из ведущих мировых производителей сульфида никеля, который используется в изготовлении литийионных аккумуляторов для электромобилей.



