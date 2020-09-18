Госстат: Экономика Украины во втором квартале упала на 11,4%

Падение валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Госстат: Экономика Украины во втором квартале упала на 11,4%
Фото: pixabay.com

Оценка падения

Предварительная оценка, обнародованная в августе, была аналогичной. Падение ВВП в первом квартале 2020 года составило 1,3%, тогда как в четвертом квартале 2019 года наблюдался рост 1,5.

В целом за первое полугодие падение ВВП оценивается в 6,5%.

Реальный ВВП в апреле-июне (с учетом сезонного фактора) снизился на 9,9% по сравнению с первым кварталом текущего года.

Номинальный ВВП во втором квартале 2020 года составил 867,8 млрд грн, а в расчете на одного человека – 20744 грн, изменение дефлятора – 5%.

Ожидание властей

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, как и правительство, удерживают прогноз спада ВВП в этом году на уровне 4,8% и ожидает его восстановления на 4,6% в следующем году.

НБУ ожидает замедление спада в третьем квартале до 7,4%, в четвертом квартале – до 3,8%. В целом снижение ВВП по итогам этого года прогнозируется на уровне 6%. В 2021 году ожидается рост этого показателя на 4%.

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