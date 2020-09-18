Крупные фонды «сбросят» акции на $200 миллиардов. Это может обвалить рынок США

Пенсионные фонды и фонды национального благосостояния в США, Норвегии и Японии планируют в совокупности продать акций на сумму около $200 млрд в процессе ребалансировки своих портфелей. Это может обрушить котировки акций на мировых рынках, сообщил Bloomberg, процитировав экспертов JP Morgan.

Крупные фонды «сбросят» акции на $200 миллиардов. Это может обвалить рынок США
Фото: quote.rbc.ru

Продажа акций

Управляющие обычно меняют состав портфелей каждый квартал, чтобы поддерживать нужный баланс ценных бумаг.

В минувшем квартале акции показали себя лучше облигаций — с конца июня мировой индекс акций вырос примерно на 10%, превысив доход от долгового рынка. Это потребовало продажи части акций.

Прогноз JP Morgan

Ожидаемая корректировка может стать самой жесткой для рынка со времени обвала акций в начале пандемии, считают в JP Morgan. После того, как мощный отскок акций с мартовских минимумов остановился в начале сентября, ребалансировка стала одним из множества рисков для этого рынка.

Среди других негативных факторов — переоцененность некоторых секторов (в частности, технологического), нестабильное восстановление экономики, ожидаемая неустойчивость рынка в связи с президентскими выборами в США, а также зависимость рынков от поддержки центробанков.

Тем не менее, в JP Morgan сохраняют оптимизм.

«В среднесрочной и долгосрочной перспективе мы по-прежнему видим много возможностей для роста, поскольку число открытых позиций в акциях все еще невысоко. Откат котировок в ближайшие недели может стать хорошей возможностью для покупок», — заключили эксперты.

Ранее сообщалось

Фондовый рынок США вечером в четверг, 3 сентября, закрылся резким снижением. В первую очередь, это произошло в свете падения акций крупнейших технологических компаний.

Акции IT-гигантов лидировали по росту в последние месяцы, а сейчас инвесторы, скорее всего, решили «сделать передышку» после высокой перекупленности.

Обвал был зафиксирован на фоне «стадного эффекта» — увеличивающейся волатильности из-за огромного количества пут-опционов на бумаги ограниченного количества самых крупных игроков IT-сектора, говорят аналитики Saxo Bank.

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