Райффайзен Банк Аваль сменил председателя набсовета
Райффайзен Банк Аваль назначил председателем наблюдательного совета Лукаша Янушевского вместо Мартина Грюля. Об этом сообщил stockworld со ссылкой на банк.
Решение принято 11 сентября на дистанционном годовом общем собрании акционеров банка.
Кадровые назначения акционеров
Янушевский назначен на должность председателя набсовета сроком на 3 года.
С 2018 года Лукаш Янушевский занимает должность председателя наблюдательного совета Райффайзен Банка в Чехии, председателя наблюдательного совета Райффайзен Центробанка в Вене, а также члена набсовета Райффайзенбанка в РоSSии. Акциями Райффайзен Банка Аваль Янушевский не владеет.
Акционеры приняли еще два кадровых решения.
Вместо Харальда Кроегера членом набсовета избран директор департамента по управлению финансовыми учреждениями, рисками стран и портфельными рисками Томас Матейко.
Независимым членом набсовета избран член Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Александр Почкун, который вступит в эту должность после согласования его кандидатуры Национальным банком.
Райффайзен Банк Аваль
Зарегистрирован в марте 1992 года, с октября 2005 года стал частью австрийской банковской группы «Райффайзен Банк Интернациональ АГ».
Группа «Райффайзен» владеет 68,27% акций банка, Европейский банк реконструкции и развития – 30%.