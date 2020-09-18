Райффайзен Банк Аваль сменил председателя набсовета

Райффайзен Банк Аваль назначил председателем наблюдательного совета Лукаша Янушевского вместо Мартина Грюля. Об этом сообщил stockworld со ссылкой на банк.

Фото: capital.ua

Решение принято 11 сентября на дистанционном годовом общем собрании акционеров банка.

Кадровые назначения акционеров

Янушевский назначен на должность председателя набсовета сроком на 3 года.

С 2018 года Лукаш Янушевский занимает должность председателя наблюдательного совета Райффайзен Банка в Чехии, председателя наблюдательного совета Райффайзен Центробанка в Вене, а также члена набсовета Райффайзенбанка в РоSSии. Акциями Райффайзен Банка Аваль Янушевский не владеет.

Акционеры приняли еще два кадровых решения.

Вместо Харальда Кроегера членом набсовета избран директор департамента по управлению финансовыми учреждениями, рисками стран и портфельными рисками Томас Матейко.

Независимым членом набсовета избран член Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Александр Почкун, который вступит в эту должность после согласования его кандидатуры Национальным банком.

Райффайзен Банк Аваль

Зарегистрирован в марте 1992 года, с октября 2005 года стал частью австрийской банковской группы «Райффайзен Банк Интернациональ АГ».

Группа «Райффайзен» владеет 68,27% акций банка, Европейский банк реконструкции и развития – 30%.