Цены на нефть Brent выросли почти до $44

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ??ноябре утром в пятницу в ходе торгов выросли в цене до $ 43,62 за баррель, передает Bloomberg .

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По данным агентства, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 0,74%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,73% — до $ 41,27 за баррель.

Предыстория

Мировой рынок нефти 9 марта пережил «черный понедельник» — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с начала войны в Персидском заливе.

После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен в крупнейших экономиках мира на фоне ситуации с коронавирусом и ограничениями из-за пандемии .