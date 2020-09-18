Цены на нефть Brent выросли почти до $44

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ??ноябре утром в пятницу в ходе торгов выросли в цене до $ 43,62 за баррель, передает Bloomberg.

Цены на нефть Brent выросли почти до $44
Фото: pixabay.com

По данным агентства, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 0,74%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,73% — до $ 41,27 за баррель.

Предыстория

Мировой рынок нефти 9 марта пережил «черный понедельник» — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с начала войны в Персидском заливе.

После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен в крупнейших экономиках мира на фоне ситуации с коронавирусом и ограничениями из-за пандемии .

12 апреля страны-члены ОПЕК +, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиардаКомпании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиарда
Германия готова потратить 9 млрд евро на производство водородаГермания готова потратить 9 млрд евро на производство водорода
На Мальдивах запустили услугу «уединенный офис» стоимостью $23 тысячиНа Мальдивах запустили услугу «уединенный офис» стоимостью $23 тысячи
Кабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанковКабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанков
Апелляционный суд отменил арест земельного участка “Нового Подола”Апелляционный суд отменил арест земельного участка “Нового Подола”
Блок рекламы


Похожие новости
Нефть подорожает в 2021 году. Аналитики Citigroup спрогнозировали, как вырастут ценыНефть подорожает в 2021 году. Аналитики Citigroup спрогнозировали, как вырастут цены
Аудиторскую компанию «большой четверки» оштрафовали на почти $20 миллионовАудиторскую компанию «большой четверки» оштрафовали на почти $20 миллионов
Генштаб Вооруженных сил покупает ручки Parker с позолотой почти по 9 тыс. гривенГенштаб Вооруженных сил покупает ручки Parker с позолотой почти по 9 тыс. гривен
В США выросли цены на г/к рулонВ США выросли цены на г/к рулон
В ОПЕК ухудшили прогноз падения цен на нефтьВ ОПЕК ухудшили прогноз падения цен на нефть
Строительство жилья в Киеве сократилось почти в 6 разСтроительство жилья в Киеве сократилось почти в 6 раз
ArcelorMittal повысила цены на г/к рулон для всех стран ЕвропыArcelorMittal повысила цены на г/к рулон для всех стран Европы
Объемы поступлений от ЕСВ увеличились почти на 5%Объемы поступлений от ЕСВ увеличились почти на 5%
Разработка месторождений в Африке может обрушить цены на железную рудуРазработка месторождений в Африке может обрушить цены на железную руду
Цены на арбузы в Украине рекордно упалиЦены на арбузы в Украине рекордно упали
Последние новости
Подгружаем последние новости