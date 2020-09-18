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2020-09-18
Цены на нефть Brent выросли почти до $44
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ??ноябре утром в пятницу в ходе торгов выросли в цене до $ 43,62 за баррель, передает
Фото: pixabay.com
По данным агентства, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 0,74%.
При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,73% — до $ 41,27 за баррель.
Предыстория
Мировой рынок нефти 9 марта пережил «черный понедельник» — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с начала войны в Персидском заливе.
После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен в крупнейших экономиках мира на фоне ситуации с коронавирусом и ограничениями из-за пандемии .
12 апреля страны-члены ОПЕК +, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.