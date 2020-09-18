Валовый внешний долг Украины вырос еще на $2,5 миллиарда
В течение II квартала 2020 года валовый внешний долг Украины вырос на $2,5 млрд – до $122,8 млрд. Относительно ВВП долг на конец I квартала увеличился до 78,8% с 75,7%. Об этом
Как изменились цифры
Внешние обязательства сектора общего государственного управления возросли на $1,3 млрд – до $46,0 млрд (29,5% от ВВП). В то же время задолженность по ОВГЗ перед нерезидентами уменьшилась на $1,4 млрд.
Внешний долг центрального банка во II квартале 2020 года уменьшился на $54 млн и на конец квартала составлял $6,9 млрд (4,5% ВВП).
Объем внешних обязательств сектора других депозитных корпораций Украины во ІІ квартале увеличился на $0,2 млрд – до $4,2 млрд (2,7% от ВВП).
Объем внешнего долга других секторов экономики в течение II квартала 2020 года сократился на $0,8 млрд – до $52,4 млрд (33,7% от ВВП).
Министерство финансов Украины 1 сентября 2020 года погасило вторую серию облигаций внешней государственной ссуды. Общая сумма платежа составила более $2 млрд.
Факторы изменений
По данным НБУ, рост внешнего долга произошел за счет увеличения внешних обязательств:
- государственного сектора на $1,4 млрд (до $52,9 млрд, или 33,9% от ВВП);
- частного сектора на $1,1 млрд (до $69,9 млрд, или 44,8% от ВВП).
Внешние обязательства изменились вследствие получения внешнего финансирования от МВФ по новой программе Stand-by ($2,1 млрд) и ЕС ($0,6 млн).
Внешний долг НБУ уменьшился в результате курсовых изменений, а объем депозитных корпораций – из-за увеличения задолженности по долгосрочным кредитам ($0,2 млрд).
Правительство, центральный банк, предприятия и банки за III квартал 2020 года должны выплатить $6,220 млрд, из которых $589 млн – долг МВФ.