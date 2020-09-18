«Это странное упрощение»: Билл Гейтс отказался считать Илона Маска «новым Стивом Джобсом»

Миллиардер Билл Гейтс не согласился с тем, что Илон Маск — это «новый Стив Джобс». По его словам, Джобс был гениальным дизайнером, а Маск — инженер-практик, и сравнивать их странно.

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Миллиардер Билл Гейтс не согласился с тем, что Илон Маск — это «новый Стив Джобс». По его словам, Джобс был гениальным дизайнером, а Маск — инженер-практик, и сравнивать их странно. Об этом он заявил интервью журналу Bloomberg Businessweek. Что думает Гейтс

По мнению Гейтса, созданный Маском и его соратниками «отличный электромобиль» очень помог борьбе с глобальным потеплением. Несмотря на то, что Tesla выпускает скорее премиальные машины, рынок электрокаров продолжит расти, и на него будут приходить все новые производители, считает миллиардер. Впрочем, Гейтс также отметил, что повышение доли рынка электрических авто более простая задача, чем трансформация тяжелой индустрии в сторону большей экологичности.

Отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли назвать Илона Маска «новым Стивом Джобсом», Гейтс сказал, что это «странное упрощение». Он характеризовал Маска как инженера-практика, а Джобса назвал гением дизайна, маркетинга и подбора людей. «Зайдя в комнату, вы бы вряд ли перепутали их между собой», — добавил он.