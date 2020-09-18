«Это странное упрощение»: Билл Гейтс отказался считать Илона Маска «новым Стивом Джобсом»
Миллиардер Билл Гейтс не согласился с тем, что Илон Маск — это «новый Стив Джобс». По его словам, Джобс был гениальным дизайнером, а Маск — инженер-практик, и сравнивать их странно.
Миллиардер Билл Гейтс не согласился с тем, что Илон Маск — это «новый Стив Джобс». По его словам, Джобс был гениальным дизайнером, а Маск — инженер-практик, и сравнивать их странно. Об этом он заявил
Что думает Гейтс
По мнению Гейтса, созданный Маском и его соратниками «отличный электромобиль» очень помог борьбе с глобальным потеплением. Несмотря на то, что Tesla выпускает скорее премиальные машины, рынок электрокаров продолжит расти, и на него будут приходить все новые производители, считает миллиардер.
Впрочем, Гейтс также отметил, что повышение доли рынка электрических авто более простая задача, чем трансформация тяжелой индустрии в сторону большей экологичности.
Отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли назвать Илона Маска «новым Стивом Джобсом», Гейтс сказал, что это «странное упрощение».
Он характеризовал Маска как инженера-практика, а Джобса назвал гением дизайна, маркетинга и подбора людей.
«Зайдя в комнату, вы бы вряд ли перепутали их между собой», — добавил он.
Напомним
12 сентября в своем твитере Илон Маск заявил, что Бил Гейтс «понятия не имеет» о разработке и производстве электрогрузовиков, комментируя статью на сайте Гейтса, в которой миллиардер предупредил, что электродвигатели «вероятно никогда не станут действенным решением» для дальних перевозок, грузовых судов и пассажирских самолетов.