Украина до сих пор ожидает первого транша кредита Всемирного банка, - министр финансов

Подписать соглашение о займе планировали еще в конце августа.

Всемирный банк пока не перечислил первый транш помощи Украине в размере 350 млн долларов.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы их ожидаем. Мы 1 сентября провели крупнейшую выплату $2 млрд и сделали это самостоятельно, без финансовой поддержки от международных партнеров, на которую рассчитывали. Мы готовы к разным сценариям, но рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", - отметил он.

По словам Марченко, Украина надеется получить все 700 млн долларов кредита до конца года.

"Сначала мы говорили о 1 млрд долларов, но в связи с большой нагрузкой на бюджет Всемирного банка из-за запросов стран-членов, эту сумму сократили до 700 млн", - пояснил Марченко.

Ранее сообщалось, что Украина надеялась подписать кредитное соглашение о выделении 350 млн долларов со Всемирным банком еще в конце августа. Получение средств возможно только после заключения этого соглашения.

Напомним, что 26 июня Всемирный банк принял решение выделить Украине 350 млн долларов в рамках первого займа на экономическое восстановление и поддержание реформ. Средства должны пойти на укрепление земельного и кредитного рынков, поддержку демонополизации, усиление системы социальной защиты.