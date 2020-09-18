Трафик зарубежных переводов украинцев через PrivatMoney вырос вдвое

С начала 2020 года объемы зарубежных переводов, которые украинцы получили и отправили через систему PrivatMoney, вырос вдвое — до $135 млн по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка, который является платежной организацией системы.

Трафик зарубежных переводов украинцев через PrivatMoney вырос вдвое
Фото: retailers.ua

Сколько переводов получено

Количество полученных мгновенных переводов PrivatMoney с начала 2020 года увеличилось на 106% — до 200 тысяч.

При этом, по данным банка, 85% переводов PrivatMoney украинцы получают через интернет и терминалы самообслуживания, и только 15% денег были получены или отправлены через кассы отделений банка.

Как отправить перевод

Переводы PrivatMoney доступны в более чем 20 странах мира, таких как Израиль, Польша, Чехия, Испания, Италия и др.

В Украине получить или отправить мгновенный перевод PrivatMoney можно в любом из 2000 отделений Приватбанка и банков-агентов, а также в более чем 20 тыс. точек самообслуживания (терминалы и банкоматы) и через Приват24.

Получение переводов PrivatMoney бесплатное.

Ранее сообщалось

  • С начала 2020 года международные переводы через сервисы Приватбанка получили уже 1,3 млн украинцев, что на 14% больше по сравнению с 2019 годом.
  • Национальный банк пересмотрел прогноз ожидаемого объема переводов от трудовых мигрантов в Украину в 2020 году, снизив его с $ 12,5 до $ 10 млрд.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиардаКомпании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиарда
Германия готова потратить 9 млрд евро на производство водородаГермания готова потратить 9 млрд евро на производство водорода
На Мальдивах запустили услугу «уединенный офис» стоимостью $23 тысячиНа Мальдивах запустили услугу «уединенный офис» стоимостью $23 тысячи
Кабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанковКабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанков
Апелляционный суд отменил арест земельного участка “Нового Подола”Апелляционный суд отменил арест земельного участка “Нового Подола”
Блок рекламы


Похожие новости
Потребительские настроения украинцев в августе улучшились (исследование)Потребительские настроения украинцев в августе улучшились (исследование)
В США выросли цены на г/к рулонВ США выросли цены на г/к рулон
Каждый второй денежный перевод из-за границы украинцы получают через мобильный банкКаждый второй денежный перевод из-за границы украинцы получают через мобильный банк
Перевалка нефтепродуктов через украинские порты выросла на 35%Перевалка нефтепродуктов через украинские порты выросла на 35%
Карантин в столице. В Киеве количество безработных выросло втроеКарантин в столице. В Киеве количество безработных выросло втрое
Перевалка грузов в портах Украины выросла на 5%Перевалка грузов в портах Украины выросла на 5%
Транзит сжиженного газа через Украину упал на 23%Транзит сжиженного газа через Украину упал на 23%
Больше всего денежных переводов украинцы получают из США — ПриватбанкБольше всего денежных переводов украинцы получают из США — Приватбанк
НБУ: Объем «налички» в обращении вырос до 508,6 миллиардаНБУ: Объем «налички» в обращении вырос до 508,6 миллиарда
В августе поставки лома металлургам выросли почти на 30%В августе поставки лома металлургам выросли почти на 30%
Последние новости
Подгружаем последние новости