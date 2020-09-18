Трафик зарубежных переводов украинцев через PrivatMoney вырос вдвое
С начала 2020 года объемы зарубежных переводов, которые украинцы получили и отправили через систему PrivatMoney, вырос вдвое — до $135 млн по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка, который является платежной организацией системы.
Сколько переводов получено
Количество полученных мгновенных переводов PrivatMoney с начала 2020 года увеличилось на 106% — до 200 тысяч.
При этом, по данным банка, 85% переводов PrivatMoney украинцы получают через интернет и терминалы самообслуживания, и только 15% денег были получены или отправлены через кассы отделений банка.
Как отправить перевод
Переводы PrivatMoney доступны в более чем 20 странах мира, таких как Израиль, Польша, Чехия, Испания, Италия и др.
В Украине получить или отправить мгновенный перевод PrivatMoney можно в любом из 2000 отделений Приватбанка и банков-агентов, а также в более чем 20 тыс. точек самообслуживания (терминалы и банкоматы) и через Приват24.
Получение переводов PrivatMoney бесплатное.
Ранее сообщалось
- С начала 2020 года международные переводы через сервисы Приватбанка получили уже 1,3 млн украинцев, что на 14% больше по сравнению с 2019 годом.
- Национальный банк пересмотрел прогноз ожидаемого объема переводов от трудовых мигрантов в Украину в 2020 году, снизив его с $ 12,5 до $ 10 млрд.