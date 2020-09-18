Трафик зарубежных переводов украинцев через PrivatMoney вырос вдвое

С начала 2020 года объемы зарубежных переводов, которые украинцы получили и отправили через систему PrivatMoney, вырос вдвое — до $135 млн по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка, который является платежной организацией системы.

Фото: retailers.ua

Сколько переводов получено

Количество полученных мгновенных переводов PrivatMoney с начала 2020 года увеличилось на 106% — до 200 тысяч.

При этом, по данным банка, 85% переводов PrivatMoney украинцы получают через интернет и терминалы самообслуживания, и только 15% денег были получены или отправлены через кассы отделений банка.

Как отправить перевод

Переводы PrivatMoney доступны в более чем 20 странах мира, таких как Израиль, Польша , Чехия, Испания , Италия и др.

В Украине получить или отправить мгновенный перевод PrivatMoney можно в любом из 2000 отделений Приватбанка и банков-агентов, а также в более чем 20 тыс. точек самообслуживания (терминалы и банкоматы) и через Приват24.

Получение переводов PrivatMoney бесплатное.

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