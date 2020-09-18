НБУ разъяснил, в каких случаях клиент банка вправе отказаться от предложенной страховки

Дополнительное страхование по кредитному договору или при открытии счета в отдельных случаях обязательно. О каких случаях идет речь, Нацбанк рассказал в разъяснении на своем сайте.

НБУ разъяснил, в каких случаях клиент банка вправе отказаться от предложенной страховки
Фото: mycredit.ua

Оформление ипотеки

Если клиент банка берет кредит на жилье, необходимо застраховать квартиру или дом, которые являются предметом ипотеки, страховка в таких случаях обязательна.

«В то же время обязанность банка — дать клиенту возможность выбрать страховщика из перечня компаний, с которыми сотрудничает финансовая организация. Если банк утверждает, что есть возможность оформить страховку только в одной конкретной компании, — это нарушение (статья 20 закона Украины „О потребительском кредитовании“)», — говорится в сообщении.

Оформление автокредита

В случае оформления автокредита есть несколько нюансов.

Во-первых, каждый водитель обязан иметь полис страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств («автогражданка»).

Законодательство не требует от банка оформлять такой полис во время выдачи кредита, но банки обычно включают его оформления в пакет услуг. Однако финучреждение должно дать клиенту возможность выбрать страховщика из перечня аккредитованных компаний.

Во-вторых, банк может предложить клиенту застраховать предмет залога — то есть автомобиль. Такая страховка называется КАСКО. Она не является обязательной, но может быть полезной как для клиента, так и для банка. Поскольку уменьшит риски в случае повреждения авто, которое находится в залоге, отметили в НБУ.

Когда страховка необязательна

Страхование не является обязательным, если клиент банка берет потребительский кредит (не автокредит или ипотеку), открывает счет, переводит средства или обменивает валюту.

В таких случаях клиенты имеют право отказаться от страховки. Ведь банку запрещено требовать от клиента приобретения товаров или услуг как обязательного условия предоставления банковских услуг.

Это норма статьи 55 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

Если работники банка нарушают ваши права, нужно жаловаться. Сначала к самому банку, а затем в Национальный банк, говорится в разъяснении.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиардаКомпании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиарда
Германия готова потратить 9 млрд евро на производство водородаГермания готова потратить 9 млрд евро на производство водорода
На Мальдивах запустили услугу «уединенный офис» стоимостью $23 тысячиНа Мальдивах запустили услугу «уединенный офис» стоимостью $23 тысячи
Кабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанковКабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанков
Апелляционный суд отменил арест земельного участка “Нового Подола”Апелляционный суд отменил арест земельного участка “Нового Подола”
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин определил основные направления деятельности Укрэксимбанка до 2025 годаКабмин определил основные направления деятельности Укрэксимбанка до 2025 года
Украина выиграла суд у РоSSии по продаже ПроминвестбанкаУкраина выиграла суд у РоSSии по продаже Проминвестбанка
Глава НБУ: Признание неконституционным закона о Фонде гарантирования не имеет никаких основанийГлава НБУ: Признание неконституционным закона о Фонде гарантирования не имеет никаких оснований
Суд разблокировал назначение руководителя ОщадбанкаСуд разблокировал назначение руководителя Ощадбанка
В Швейцарии обсуждают создание крупнейшего банка в ЕвропеВ Швейцарии обсуждают создание крупнейшего банка в Европе
НБУ выдал семи банкам рефинанс на длительный срокНБУ выдал семи банкам рефинанс на длительный срок
Активы Проминвестбанка остаются под арестомАктивы Проминвестбанка остаются под арестом
Фонд гарантирования вкладов начинает выплаты средств вкладчикам банка "Аркада"Фонд гарантирования вкладов начинает выплаты средств вкладчикам банка "Аркада"
Семья Суркисов стала полноценным владельцем А-БанкаСемья Суркисов стала полноценным владельцем А-Банка
Каждый клиент МФО имеет в среднем по 3 кредита — представитель кредитного бизнесаКаждый клиент МФО имеет в среднем по 3 кредита — представитель кредитного бизнеса
Последние новости
Подгружаем последние новости