НБУ разъяснил, в каких случаях клиент банка вправе отказаться от предложенной страховки

Дополнительное страхование по кредитному договору или при открытии счета в отдельных случаях обязательно. О каких случаях идет речь, Нацбанк рассказал в разъяснении на своем сайте.

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Оформление ипотеки

Если клиент банка берет кредит на жилье, необходимо застраховать квартиру или дом, которые являются предметом ипотеки, страховка в таких случаях обязательна.

«В то же время обязанность банка — дать клиенту возможность выбрать страховщика из перечня компаний, с которыми сотрудничает финансовая организация. Если банк утверждает, что есть возможность оформить страховку только в одной конкретной компании, — это нарушение (статья 20 закона Украины „О потребительском кредитовании“)», — говорится в сообщении.

Оформление автокредита

В случае оформления автокредита есть несколько нюансов.

Во-первых, каждый водитель обязан иметь полис страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств («автогражданка»).

Законодательство не требует от банка оформлять такой полис во время выдачи кредита, но банки обычно включают его оформления в пакет услуг. Однако финучреждение должно дать клиенту возможность выбрать страховщика из перечня аккредитованных компаний.

Во-вторых, банк может предложить клиенту застраховать предмет залога — то есть автомобиль. Такая страховка называется КАСКО. Она не является обязательной, но может быть полезной как для клиента, так и для банка. Поскольку уменьшит риски в случае повреждения авто, которое находится в залоге, отметили в НБУ.

Когда страховка необязательна

Страхование не является обязательным, если клиент банка берет потребительский кредит (не автокредит или ипотеку), открывает счет, переводит средства или обменивает валюту.

В таких случаях клиенты имеют право отказаться от страховки. Ведь банку запрещено требовать от клиента приобретения товаров или услуг как обязательного условия предоставления банковских услуг.

Это норма статьи 55 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

Если работники банка нарушают ваши права, нужно жаловаться. Сначала к самому банку, а затем в Национальный банк, говорится в разъяснении.