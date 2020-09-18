Коронавирус не смог обрушить добычу меди в Конго

По прогнозу экспертов Fitch Solutions, производство меди в Демократической Республике Конго в 2020 г., вероятно, сократится на 3,5%, что значительно меньше ранее ожидаемого его падения на 18%. Улучшение прогнозов связывается со смягчением нарушений работы объектов в горной отрасли в связи с распространением Covid-19.



В компании ожидают, что за 10 лет – с 2019 по 2029 г. – производство меди в Конго увеличится с 1,3 млн т до 1,7 млн т. В Fitch также прогнозируют, что мировое производство меди снизится в 2020 г. на 1,3%.



"Рост выработки и наращивание добычи меди на ключевых рудниках смягчит падение ее производства в Конго, что отразилось в нашем новом прогнозе, - говорится в материалах Fitch. – В более долгосрочной перспективе, как мы полагаем, производство меди в стране восстановится благодаря росту цен на "красный металл" и продолжению инвестирования зарубежными компаниями".



