Коронавирус поставил под угрозу рынок кошерной еды

Пандемия коронавируса подорвала индустрию кошерных продуктов питания. Об этом пишет Bloomberg.

Фото: spoon.com.ua

Причина

Из-за закрытых границ инспекторы, которые определяют соответствие продуктов и способов их приготовления еврейским законам, не могут попасть в Китай . Кроме того, у них возникли проблемы с поездками в Уганду и Сингапур.

Фабрики в КНР производят фруктовые консервы и другие упакованные товары, а также играют важную роль в производстве искусственных ароматизаторов и других ингредиентов, которые могут попасть в рацион соблюдащих правила кашрута евреев, отмечает агентство.

«Все, что вы покупаете в супермаркете или аптеке, скорее всего, содержит от двух до шести ингредиентов из Китая», — сказал раввин Давид Московиц, который руководит компанией Shatz Kosher Services. Компания проверяет продукты и ингредиенты, произведенные в КНР , на кошерность.

Перед еврейским Новым годом (Рош ха-Шана), который празднуется 18 сентября, Московиц провел бы две недели в Китае. Однако из-за коронавируса ему приходится проверять китайские фабрики онлайн с помощью камер видеонаблюдения. С начала пандемии выручка Shatz Kosher Services упала на 85%.

Американская компания Star-K Certification также вынуждена проводить проверки удаленно, разворачивая сеть инспекторов в Израиле и США . Она следит более чем за 500 предприятиями в Китае.

Сотрудники китайских фабрик также коммуницируют с компанией посредством видео. «Они с ними онлайн, проходят каждый этап производства», — отметил президент Star-K Авром Поллак.

По данным Allied Market Research, которые приводит агентство, в 2018 году рынок кошерных продуктов составлял $19,1 млрд. Согласно прогнозам, к 2026 году он должен вырасти до $25,6 млрд.