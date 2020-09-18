Курс валют в Киеве: 18 сентября 2020 года

Курс валют в Киеве: 18 сентября 2020 года

Сегодня, 18 сентября 2020 года, курс доллара по версии НБУ – 28,11 гривен/доллар. 

Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 28,00 гривен за доллар, продажи – 28,20 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка – 28,10 гривен/доллар, продажа – 28,15 гривен/доллар.

Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 32,85 гривен за евро, продажи – 33,35 гривен за евро. Рыночный курс: покупка – 33,07 гривен/евро, продажа – 33,15 гривен/евро.

Средний курс покупки рубля в обменниках Киева составляет 3,45 гривен за 10 рублей, продажи – 3,80 гривен за 10 рублей. Рыночный курс: покупка – 3,68 гривен за 10 рублей, продажа – 3,72 гривен за 10 рублей.

Источник: minfin.com.ua

Фото: fdlx.com


Сергей Албул, КиевВласть

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