Франция начнет тестирование национальной криптовалюты

Французский финансовый конгломерат Societe Generale будет проводить эксперименты c цифровой валютой Центрального банка (CBDC). Об этом пишет РБК.

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Как будут эксперементировать

Для этого компания выбрала блокчейн криптовалюты Tezos. Цель программы — изучить возможность осуществления расчетов по цифровым ценным бумагам с помощью CBDC.

Предыстория

ЦБ Франции в июле 2020 г. назначил Societe Generale в качестве компании, которая будет разрабатывать приложения для использования национальной цифровой валюты.

Банк в свою очередь предложил сотрудничество фирме Nomadic Labs, о чем она сообщила в своем официальном пресс-релизе. Nomadic Labs является исследовательским центром, входящим в экосистему блокчейн-платформы Tezos.

11 сентября председатель ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что Европейский центральный банк продолжает работу в области цифрового евро и в ближайшие недели сообщит о ее результатах.

Дальнейшие действия и возможность запуска европейской криптовалюты подлежат обсуждению.

Цифровая валюта становится популярной

54% центробанков в мире, участвующих в опросе Всемирного банка в 2019 году, в настоящее время изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.

32% пока не изучали вопрос.

Только 15% после проведения исследований приняли решение не выпускать CBDC.

Ранее «Минфин» писал, что цифровую иену в середине лета начал тестировать центробанк Японии.

НБУ работает над цифровой гривной

Как писал «Минфин», Нацбанк Украины готов выпустить электронные деньги — э-гривну.

В 2018 году Нацбанк уже проводил пилотный проект и тестировал использование электронных денег среди своих сотрудников. Тестирование базировалось на технологии блокчейн и инфраструктуре платежной системы «Простир».

В обращение было выпущено ограниченный объем электронной гривны — чуть больше 5000 грн. Вся эмиссия э-гривны вошла в оборот наличных денег вне банков.

По прогнозам регулятора, уже через 5-7 лет около 20% всех гривен в обращении будут полностью цифровыми.