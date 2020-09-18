Рада отклонила изменения в бюджет по госгарантиям

Рада отклонила законопроект № 3960 о внесении изменений в закон о госбюджете, которыми расширяются направления предоставления госгарантий. Об этом сообщает Укринформ.

Рада отклонила изменения в бюджет по госгарантиям
Фото: golos.com.ua

Что предлагал законопроект

Как говорится в пояснительной записке, проект закона предлагал расширить направления предоставления в 2020 году государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, вызванных введением карантина из-за covid-19.

Отмечалось, что в результате введения в Украине карантинных мер на рынке электроэнергии Украины наблюдается стремительное нарастание долгов за потребленную электрическую энергию от населения и других субъектов хозяйствования, которое приводит к дефициту оборотных средств и их несостоятельности осуществления своевременных расчетов за предоставленные услуги.

Это, в свою очередь, делает невозможным полные и своевременные расчеты с участниками рынка электроэнергии.

Ожидалось, что принятие проекта закона № 3960 позволит привлечь кредиты международных финансовых организаций на пополнение оборотного капитала субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые ведут деятельность в сфере производства и/или передачи электроэнергии в Украине, в частности кредит ЕБРР.

Ранее сообщалось

  • Верховная Рада поддержала законопроект №3659-д о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе.
  • Кредиты будут предоставлять микро-, малым и средним предпринимателям в объеме до 5 млрд грн.
  • Государство будет гарантировать перед банком 80% сумму такого займа.

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