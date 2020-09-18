Аудиторскую компанию «большой четверки» оштрафовали на почти $20 миллионов

Британский Совет по финансовой отчетности оштрафовал Deloitte на 15 млн фунтов стерлингов ($19,4 млн) в связи с аудитом отчетности разработчика Autonomy Corporation Plc в 2009-2011 гг. Размер штрафа стал рекордным, сообщает Интерфакс со ссылкой на The Daily Telegraph.

Аудиторскую компанию «большой четверки» оштрафовали на почти $20 миллионов
Фото: uprom.info

Помимо этого, бывшие партнеры Deloitte Ричард Найтс и Найджел Мерсер были оштрафованы на 500 тыс. фунтов и 250 тыс. фунтов соответственно, сообщается на сайте регулятора. Найтс также на пять лет исключен из Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса.

За что оштрафовали

Дисциплинарный трибунал, который провел слушания по делу Autonomy в октябре-ноябре 2019 года и в июле текущего года, пришел к выводу, что Deloitte нарушил нормы аудиторской проверки в отношении учета и продаж оборудования Automony в 2009-2010 финансовых годах.

«Deloitte не должен был публиковать не отвечающие требованиям аудиторские заключения в эти годы, основываясь на полученных аудиторских данных», — говорится в сообщении FRC.

Deloitte, Найтс и Мерсер также были признаны виновными в нарушениях при аудите продаж лицензий на программное обеспечение Autonomy посредникам. Как отмечает FRC, они не проявили «профессиональный скептицизм относительно характера этих продаж».

В 2011 году американская Hewlett Packard Enterprise (HP) приобрела Autonomy, основанную Майком Линчем в 1996 году, за $11 млрд, однако в 2012 году списала активы компании на сумму $8,8 млрд после обнаружения нарушений в ее отчетности.

В 2017 году HP продала Autonomy британской технологической компании Micro Focus.

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