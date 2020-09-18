Чтобы поставлять газ в Украину, Польша проводит буровые работы под Вислой

Чтобы поставлять газ в Украину, Польша проводит буровые работы под Вислой

Реконструкция польской ГТС для поставки газа в Украину завершится в конце 2021 года, сейчас польская сторона завершила бурение под рекой Висла. Об этом в Facebook написал глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, передает БизнесЦензор.

"Gaz-System сообщает, что завершно бурения под рекой Висла в рамках строительства газового сообщения Погорская-Вола-Твожен. Окончание проекта планируется на конец 2021 года. С нашей стороны мы уже готовы принимать в украинскую ГТС 6,6 млрд куб. м в год", - сообщил С.Макогон.

Он напомнил, что реконструкция польской ГТС позволит увеличить возможности для поставки газа из польского LNG-терминала в Украину.

31 августа 2019 года Украина, Польша и США подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики с целью налаживания поставок американского сжиженного газа через Польшу.

Перед этим группа компаний "Энергетические ресурсы Украины" подписала соглашение с польской компаний PGNiG о приобретении и импорте в Украину американского природного газа.

Кроме того, на случай перерывания транзита роSSийского газа зимой Польша накопила в украинских газохранилищах около 400 млн кубометров газа, сообщал вице-президент польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Мацей Возняк.

МинПром


МинПром по материалам Бизнес Цензор

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