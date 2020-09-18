Фонд на миллиард евро. Польша предлагает ЕС спасти экономику Беларуси

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил, чтобы Евросоюз создал фонд для стабилизации экономики Беларуси объемом 1 млрд евро. Об этом Моравецкий заявил на пресс-конференции в Вильнюсе, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Rzeczpospolita.

Фото: ukrinform.ru

Чем аргументирует

Моравецкий отметил, что финансовая помощь может стать частью пакета поддержки Беларуси, который он предложит на следующем саммите ЕС 24-25 сентября.

По его словам фонд, предназначенный для помощи Беларуси, «должен быть значительным».

«Это должно быть не менее одного миллиарда евро», — сказал он после переговоров с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

«Он должен позволить белорусской экономике в сложившейся ситуации стабилизироваться и соответствовать ожиданиям инвесторов», — добавил Моравецкий.

По словам польского премьера, МВФ также может сделать вклад в фонд, предназначенный для поддержки белорусской валюты, стабилизации ее экономики и предоставления стране возможности самостоятельно заимствовать средства.

Ранее сообщалось