Фонд на миллиард евро. Польша предлагает ЕС спасти экономику Беларуси

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил, чтобы Евросоюз создал фонд для стабилизации экономики Беларуси объемом 1 млрд евро. Об этом Моравецкий заявил на пресс-конференции в Вильнюсе, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Rzeczpospolita.

Фонд на миллиард евро. Польша предлагает ЕС спасти экономику Беларуси
Фото: ukrinform.ru

Чем аргументирует

Моравецкий отметил, что финансовая помощь может стать частью пакета поддержки Беларуси, который он предложит на следующем саммите ЕС 24-25 сентября.

По его словам фонд, предназначенный для помощи Беларуси, «должен быть значительным».

«Это должно быть не менее одного миллиарда евро», — сказал он после переговоров с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

«Он должен позволить белорусской экономике в сложившейся ситуации стабилизироваться и соответствовать ожиданиям инвесторов», — добавил Моравецкий.

По словам польского премьера, МВФ также может сделать вклад в фонд, предназначенный для поддержки белорусской валюты, стабилизации ее экономики и предоставления стране возможности самостоятельно заимствовать средства.

Ранее сообщалось

  • По результатам встречи Путина и Лукашенко РФ предоставит Беларуси госкредит в размере $1,5 миллиарда. Для этого готова внести изменения в Налоговый кодекс.
  • Перед этим Минск направил в правительство РФ официальную заявку на рефинансирование госдолга Беларуси перед РФ в 2021 году. Сумма обязательств составляет $600 млн.
  • По состоянию на 1 сентября 2020 международные резервы Беларуси составили $ 7,458 млрд — в августе Беларусь потеряла $1,4 млрд или 15,8% всех золотовалютных резервов страны.
  • Протесты народа против Лукашенко, которого обвиняют в фальсификации президентских выборов, продолжаются в Беларуси с 9 августа.

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