Фонд на миллиард евро. Польша предлагает ЕС спасти экономику Беларуси
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил, чтобы Евросоюз создал фонд для стабилизации экономики Беларуси объемом 1 млрд евро. Об этом Моравецкий заявил на пресс-конференции в Вильнюсе, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Rzeczpospolita.
Чем аргументирует
Моравецкий отметил, что финансовая помощь может стать частью пакета поддержки Беларуси, который он предложит на следующем саммите ЕС 24-25 сентября.
По его словам фонд, предназначенный для помощи Беларуси, «должен быть значительным».
«Это должно быть не менее одного миллиарда евро», — сказал он после переговоров с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.
«Он должен позволить белорусской экономике в сложившейся ситуации стабилизироваться и соответствовать ожиданиям инвесторов», — добавил Моравецкий.
По словам польского премьера, МВФ также может сделать вклад в фонд, предназначенный для поддержки белорусской валюты, стабилизации ее экономики и предоставления стране возможности самостоятельно заимствовать средства.
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