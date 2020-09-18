Минторг США установил нулевую пошлину для проката из Японии

Министерство торговли США установило окончательную антидемпинговую пошлину в нулевом размере для г/к плоского проката из Японии, поскольку компании Nippon Steel и Tokyo Steel не применяли демпингование, т.е. не экспортировали указанный продукт в США по ценам ниже справедливой стоимости в течение отчетного периода с 1 октября 2017 г. по 30 сентября 2018 г. Об этом сообщает Yieh.com.



Согласно постановлению окончательная демпинговая маржа двух компаний и других японских производителей и экспортеров равна нулю.



Окончательная ставка пошлины на горячекатаный прокат из Японии в июне 2019 года была установлена ??на уровне 2,06-7,64% в предыдущем обзоре.



