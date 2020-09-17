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2020-09-17
Vale решила расширять добычу никеля и меди
Бразильская Vale заявила в презентации аналитикам и инвесторам 16 сентября о планах инвестировать в ближайшие годы в расширение никелевых и медедобывающих мощностей.
Так, на своих никелевых разработках в Канаде компания намерена начать в 2021 г. проект, который увеличит ее мощности на 45-55 тыс. т никеля в год, – в попытке скомпенсировать негативные последствия истощения месторождений.
Также компания намерена – после получения одобрений и разрешений – запустить в 2023 г. новый проект на своем бразильском подразделении Onça Puma.
МинПром по материалам МеталлТорг