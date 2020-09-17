Всемирный банк считает, что на восстановление экономики после кризиса уйдет до 5 лет

Бедные страны будут восстанавливаться дольше, чем богатые.

Всемирный банк считает, что на восстановление экономики после кризиса уйдет до 5 лет
Фото: wiwo.de

Восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией, может занять до пяти лет.

Об этом заявила главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт, пишет Reuters.

"Вероятно, сразу начнется быстрое восстановление на фоне отмены всех ограничительных мер карантина, но полное восстановление займет до пяти лет", - сообщила она.

Рейнхарт отметила, что в некоторых странах коронакризис продлится дольше, чем в других, и усилит неравенство, поскольку бедные страны пострадают сильнее. По ее словам, впервые за 20 лет после кризиса уровень бедности в мире начнет расти.

Напомним, что в мае директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после пандемии COVID-19.

Китайская экономика первой в мире возобновила рост после эпидемии.

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