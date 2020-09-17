Сделка ОПЕК по снижению добычи не выполняется из-за Ирака и Габона

Сделка ОПЕК по снижению добычи не выполняется из-за Ирака и Габона

Нарушители сделки ОПЕК+ с мая по август суммарно не сократили добычу нефти примерно на 2,375 млн обещанных баррелей в сутки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одной из делегаций, знакомый с отчетом прошедшего 16 сентября заседания техкомитета ОПЕК+.

"Общее перепроизводство участниками сделки с мая по август составило 2,375 млн баррелей в сутки", — сказал собеседник агентства.

Главным должником, согласно отчету, оказался Ирак, он не сократил около 698 тыс. баррелей в сутки.

Альянс ОПЕК+, в который входят более 20 стран, включая РФ и Саудовскую Аравию, в борьбе с перепроизводством сырья, вызванного пандемией коронавируса, договорился сократить глобальное производство сырья на 9,7 млн баррелей в сутки в период с мая по июль.

С августа страны-участницы ослабили условия сделки, сокращая 7,7 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+, которые не на 100% выполняли условия пакта (Ирак, Нигерия, РФ, Казахстан, Ангола, Конго, Габон, Южный Судан), должны возместить недовыполненное сокращение в последующие месяцы.

В прошлом месяце аутсайдером в соглашении был Габон, который сократил добычу нефти всего на 3% от плана, несмотря на договоренности компенсировать отставание.

МинПром по материалам OilPoint

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