Прокуратура пытается вернуть в столичную собственность землю на берегу Днепра стоимостью более полумиллиарда гривен (фото)

Прокуратура пытается вернуть в столичную собственность землю на берегу Днепра стоимостью более полумиллиарда гривен (фото)

Киевская местная прокуратура № 7 в Хозяйственном суде требует вернуть территориальной общине столицы земучасток площадью около 17 га в Голосеевском районе. Сейчас его незаконно используют для добычи песка. Стоимостью участка составляет более 651 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что указанная земля отнесена к землям водного фонда и принадлежит территориальной общине столицы на правах коммунальной собственности.

“Вместе с тем, установлено, что земельный участок незаконно используется субъектом хозяйствования, в том числе для намыва (добычи) песка. При этом каких-либо решений об отводе в пользование земельного участка Киевский городской совет не принимал”, – сказано в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что продолжается досудебное расследование данного факта с целью установления круга причастных к преступлению лиц и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, в сентябре сотрудники Службы безопасности разоблачили должностных лиц Козинского поселкового совета и управления Госземагентства Обуховского районе Киевской области причастных к махинациям с элитными земельными участками в Конча-Заспе. Рыночная стоимость незаконно переданной в аренду частной структуре 27 га земли превышает 600 млн гривен.

Фото: Киевская городская прокуратура

Прокуратура пытается вернуть в столичную собственность землю на берегу Днепра стоимостью более полумиллиарда гривен (фото)
Прокуратура пытается вернуть в столичную собственность землю на берегу Днепра стоимостью более полумиллиарда гривен (фото)
Прокуратура пытается вернуть в столичную собственность землю на берегу Днепра стоимостью более полумиллиарда гривен (фото)

Оксана Олейникова, КиевВласть

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