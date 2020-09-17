Прокуратура пытается вернуть в столичную собственность землю на берегу Днепра стоимостью более полумиллиарда гривен (фото)
Киевская местная прокуратура № 7 в Хозяйственном суде требует вернуть территориальной общине столицы земучасток площадью около 17 га в Голосеевском районе. Сейчас его незаконно используют для добычи песка. Стоимостью участка составляет более 651 млн гривен.
Об этом
Отмечается, что указанная земля отнесена к землям водного фонда и принадлежит территориальной общине столицы на правах коммунальной собственности.
“Вместе с тем, установлено, что земельный участок незаконно используется субъектом хозяйствования, в том числе для намыва (добычи) песка. При этом каких-либо решений об отводе в пользование земельного участка Киевский городской совет не принимал”, – сказано в сообщении.
Пресс-служба сообщает, что продолжается досудебное расследование данного факта с целью установления круга причастных к преступлению лиц и привлечения виновных к ответственности.
Напомним, в сентябре сотрудники Службы безопасности разоблачили должностных лиц Козинского поселкового совета и управления Госземагентства Обуховского районе Киевской области причастных к махинациям с элитными земельными участками в Конча-Заспе. Рыночная стоимость незаконно переданной в аренду частной структуре 27 га земли превышает 600 млн гривен.
Фото: Киевская городская прокуратура