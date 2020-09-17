В Киеве два ЖК могут остаться без электроэнергии из-за долгов

Городские власти готовы обеспечить координацию процессов, чтобы не допустить отключения домов.

В Киеве два ЖК могут остаться без электроэнергии из-за долгов
Фото: КМДА

Жилые комплексы "Патриотика", "Эврика" и еще 5 домов в Киеве, которые обслуживает ООО "Аркада-Жилсервис", могут остаться без электроэнергии из-за долгов.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Жилые комплексы "Патриотика", "Эврика" и еще 5 домов, которые обслуживает ООО "Аркада-Жилсервис", могут остаться без электроэнергии из-за долгов", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, городские власти готовы обеспечить координацию процессов, чтобы не допустить отключения домов.

"25 августа 2020 года Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ "АРКАДА" к категории неплатежеспособных, в связи с чем была введена временная администрация. Все счета строительных компаний, связанных со строительством ЖК "Патриотика" и ЖК "Эврика", заблокированы. После чего ООО "Будэволюция" не уплатило авансовый платеж "Ясно" (ООО "Киевские энергетические услуги"), что привело к расторжению договора поставки электроэнергии с застройщиком с 1 сентября 2020 года", - пояснили в КГГА.

Напомним, 11 сентября 2020 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал осуществлять выплаты средств вкладчикам банка "Аркада" по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 25 августа 2020 года включительно, и по договорам банковского счета (текущие счета).

Возмещение средств будет осуществляться через отделения банков-агентов Фонда, которые подключены к Автоматизированной системе выплат.

Для получения средств по указанным договорам вкладчикам необходимо обратиться к любому из указанных банков с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. Физические лица - резиденты дополнительно предъявляют документ, выданный соответствующим контролирующим органом, удостоверяющий их регистрацию в Государственном реестре физических лиц.

Ранее сообщалось, что 6 августа правление НБУ внесло банк "Аркада" в категорию проблемных. Кроме того, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка "Аркада" и назначил куратора.

Правоохранители расследуют уголовные производства относительно возможных злоупотреблений при реализации строительных проектов банка "Аркада" ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика". Банк обвиняют в проблемах со строительством КГГА и НБУ.

25 августа "Аркаду" отнесли к неплатежеспособным банкам в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимально установленного уровня.

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