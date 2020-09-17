Экспорт стали из Индии перестал расти

По данным индийской компании SteelMint, в августе 2020 г. совокупный объем национального экспорта стали составил 1,65 млн т. Из них, как ранее сообщало Министерство металлургической промышленности Индии, 1,04 млн т пришлось на поставки готовой стальной продукции, а около 610 тыс. т – на полуфабрикаты.



Августовский показатель на 32,4% уступает июльским 2,44 млн т. Как отмечают индийские специалисты, расширение внутреннего спроса способствовал снижению объема внешних продаж. Тем не менее экспорт в августе более чем в три раза превысил уровень того же месяца годичной давности.



Всего за апрель-август индийские компании отправили за рубеж 9,44 млн т стали, что более чем в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Порядка 60-65% поставок пришлось на Китай .



