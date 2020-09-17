В Боярці за 20,6 млн гривень побудують спортивний майданчик

У Боярці на вулиці Молодіжна, 5-Б до кінця 2022 року повинні побудувати багатофункціональний спортивний майданчик з тенісним кортом та футбольним полем. Роботи за 20,64 млн гривень Боярська міська рада довірила виконувати виконувати ТОВ “Дитячі та спортивні майданчики”.

Як стало відомо KV з оголошення електронної системи публічних закупівель ProZorro, 14 вересня 2020 року виконавчий комітет Боярської міськради уклав договір з ТОВ “Дитячі та спортивні майданчики” (*) на будівництво спортивного майданчику на вул. Молодіжна, 5-Б. Ціна договору склала 20,64 млн гривень.

ТОВ “Дитячі та спортивні майданчики” до кінця грудня 2022 року повинно виконати демонтажні роботи, встановити обладнання, огорожі та покриття багатофункціонального майданчику, тенісного корту та футбольного поля, облаштувати освітлення та встановити трибуни.

Конкуренцію ТОВ “Дитячі та спортивні майданчики” в тендері склало ТОВ “Саті-Нова Союз” (**) з більш вигідною по ціні пропозицією. Однак пропозицію “Саті-Нова Союз” відхилили через помилки в тендерній документації.

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol , ТОВ “Дитячі та спортивні майданчики” зареєстровано в 2010 році. Статутний капітал – 890 гривень. Основний вид діяльності – будівництво інших споруд. Засновники – Олександр Руденко, Олена Івасик та Олексій Лебедько. Директор – Валерій Нарижний.

В результаті участі у публічних закупівлях ТОВ “Дитячі та спортивні майданчики” отримало 2336 підрядів майже на 750 млн гривень. Найбільші замовники – управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації ( дані Zaкупівлі).

Раніше KV повідомляла, що у Миронівці в 2021 році повинні завершити будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу.

Міський голова Боярки – Олександр Зарубін .

* ТОВ “Дитячі та спортивні майданчики” (код ЄДРПОУ: 37095763)

** ТОВ “Саті-Нова Союз” (код ЄДРПОУ: 38949830)