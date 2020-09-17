Потребительские настроения украинцев в августе улучшились (исследование)
В августе индекс потребительских настроений в Украине составил 68,5 пункта, что на 1,8 пункта выше, чем в июле (66,7). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного агентством Info Sapiens.
Фото: rau.ua
Как изменился индекс с начала года
В январе 2020 года индекс потребительских настроений снизился на 3,1 пункта до 89 пунктов, в феврале снизился на 7,1 п. до 81,9, в марте – на 8,9 п. до отметки 73, в апреле снизился на 6,8 п. до уровня 66,2.
В мае индекс вырос (на 10,1 п. до 76,3), а в июне вновь было зафиксировано его снижение (на 11,2 п. до уровня 65,1).
В июле индекс вырос (на 1,6 п. до 66,7), рост продолжился и в августе (на 1,8 п. до 68,5).
Что повлияло на изменение индекса
Все составляющие индекса потребительских настроений в августе изменились незначительно.
Индекс текущего материального положения незначительно вырос и составил 62,5 (на 1,8 п. выше показателя июля).
— индекс текущего личного материального положения составил 50,8 (на 2,4 п. больше показателя июля);
— индекс целесообразности крупных покупок также вырос незначительно (на 1,2 п. до отметки 74,2).
Индекс экономических ожиданий в августе вырос до 72,5 (в июле – 70,8).
— индекс ожидаемых изменений личного материального положения снизился по сравнению с прошлым месяцем на 1,0 п. до 74,4;
— индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года вырос на 2,8 п. до 60,0;
— индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет вырос на 3,3 п. до отметки 83,0.
Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы в августе улучшился и составил 140 пунктов, что на 10 пунктов ниже уровня июля.
Индекс инфляционных ожиданий в августе вырос на 0,9 п. до уровня 186,1.
Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев несколько улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 4,9 п. – до отметки 156,9.
«Существенных изменений в значении индексов в августе не произошло. Индексы стабильны со слабой тенденцией к улучшению», – отметили аналитики Info Sapiens.
Индекс потребительских настроений – это показатель оценки тенденций на потребительском рынке, который используют во всем мире.
Ранее сообщалось
Бизнес ухудшил ожидания относительно восстановления экономики, инфляции и собственных финансовых и производственных результатов в следующие 12 месяцев. Об этом свидетельствует опрос руководителей компаний, проведенный Нацбанком во втором квартале.
Каждая пятая компания прогнозирует ухудшения своего финансового состояния. Остальные уверены, что их финансовая стабильность останется, как минимум, на текущем уровне.