Потребительские настроения украинцев в августе улучшились (исследование)

В августе индекс потребительских настроений в Украине составил 68,5 пункта, что на 1,8 пункта выше, чем в июле (66,7). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного агентством Info Sapiens.

Потребительские настроения украинцев в августе улучшились (исследование)
Фото: rau.ua

Как изменился индекс с начала года

В январе 2020 года индекс потребительских настроений снизился на 3,1 пункта до 89 пунктов, в феврале снизился на 7,1 п. до 81,9, в марте – на 8,9 п. до отметки 73, в апреле снизился на 6,8 п. до уровня 66,2.

В мае индекс вырос (на 10,1 п. до 76,3), а в июне вновь было зафиксировано его снижение (на 11,2 п. до уровня 65,1).

В июле индекс вырос (на 1,6 п. до 66,7), рост продолжился и в августе (на 1,8 п. до 68,5).

Что повлияло на изменение индекса

Все составляющие индекса потребительских настроений в августе изменились незначительно.

  • Индекс текущего материального положения незначительно вырос и составил 62,5 (на 1,8 п. выше показателя июля).

— индекс текущего личного материального положения составил 50,8 (на 2,4 п. больше показателя июля);

— индекс целесообразности крупных покупок также вырос незначительно (на 1,2 п. до отметки 74,2).

  • Индекс экономических ожиданий в августе вырос до 72,5 (в июле – 70,8).

— индекс ожидаемых изменений личного материального положения снизился по сравнению с прошлым месяцем на 1,0 п. до 74,4;

— индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года вырос на 2,8 п. до 60,0;

— индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет вырос на 3,3 п. до отметки 83,0.

Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы в августе улучшился и составил 140 пунктов, что на 10 пунктов ниже уровня июля.

Индекс инфляционных ожиданий в августе вырос на 0,9 п. до уровня 186,1.

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев несколько улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 4,9 п. – до отметки 156,9.

«Существенных изменений в значении индексов в августе не произошло. Индексы стабильны со слабой тенденцией к улучшению», – отметили аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений – это показатель оценки тенденций на потребительском рынке, который используют во всем мире.

Ранее сообщалось

  • Бизнес ухудшил ожидания относительно восстановления экономики, инфляции и собственных финансовых и производственных результатов в следующие 12 месяцев. Об этом свидетельствует опрос руководителей компаний, проведенный Нацбанком во втором квартале.
  • Каждая пятая компания прогнозирует ухудшения своего финансового состояния. Остальные уверены, что их финансовая стабильность останется, как минимум, на текущем уровне.

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