Кабмин определил основные направления деятельности Укрэксимбанка до 2025 года

Кабинет министров определил основные направления деятельности государственного Укрэксимбанка на 2020-2024 годы. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает Министерство финансов.

Кабмин определил основные направления деятельности Укрэксимбанка до 2025 года
Фото: ukrinform.ua

Детали решения

Кабмин поддержал предложенный Минфином проект распоряжения «Об одобрении основных направлений деятельности АО «Государственный экспортно-импортный банк Украины" на 2020-2024 годы».

Принципами стратегического реформирования государственного банковского сектора, одобренные Кабмином 2 сентября 2020 года определено бизнес-модели отдельно по каждому госбанку.

Чем будет заниматься Укрэксимбанк

Предусмотрено, что Укрэксимбанк — преимущественно корпоративный банк, ориентированный на финансирование экспортно-импортных операций с частичным присутствием в розничном секторе.

Основные направления деятельности Укрэксимбанка на 2020-2024 годы предусматривают, что миссия банка будет заключаться в создании и развитии доступной инфраструктуры кредитных инструментов, адаптированной с учетом специфики экспортной и экспортно-ориентированной деятельности, для повышения конкурентоспособности украинского бизнеса на мировых рынках.

Что это даст

Такая модель обеспечит его надлежащее функционирование и будет способствовать эффективному управлению государственным банком, защиты прав вкладчиков, кредиторов, государства как акционера и станет основой для разработки стратегии его дальнейшего развития.

Предыстория

3 сентября Кабмин утвердил Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора, согласно которым госбанки могут согласовать с Минфином свои индивидуальные стратегии развития и меры по их реализации.

Специализации банков

  • Приватбанк — ведущий розничный банк в Украине, который имеет сильную позицию в малом и среднем бизнесе (МСБ);
  • Ощадбанк — универсальный банк, обслуживающий розничный сектор, МСБ, и корпоративных клиентов во всех сегментах рынка;
  • Укрэксимбанк — преимущественно корпоративный банк, ориентированный на финансирование экспортно-импортных операций с частичный присутствием в розничном секторе;
  • Укргазбанк — занимает ведущую рыночную позицию в области экологического банкинга, ориентированный на финансирование корпоративных клиентов с присутствием в МСБ и розничном секторе.

Что планируют реформировать

  • внедрить стратегии для каждого госбанка;
  • к 2025 году снизить долю государства в банковском секторе с 60% до 25%;
  • сократить долю неработающих активов на балансах государственных банков;
  • защищать и поддерживать реализацию реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в наблюдательном совете, с обеспечением необходимого уровня подотчетности.

Напомним

  • В декабре 2019 года по результатам стресс-тестирования, несколько банков, в том числе государственные Укрэксимбанк и Ощадбанк, оказались потенциально проблемными.
  • В июле госбанки активно закрывали отделения. Банкиры называют это «трансформацией».

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