Назначенный три недели назад глава "Укрзализныци" до сих пор работает без контракта

"Члены моей команды работают скорее на волонтерских началах, так же, как и я".

Назначенный три недели назад глава "Укрзализныци" до сих пор работает без контракта
Фото: Укрзалізниця

Глава правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак сообщил, что уже три недели работает без подписанного контракта.

Об этом он сказал на онлайн-конференции Европейской бизнес-ассоциации 17 сентября, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас я пока работаю один. Члены моей команды работают скорее на волонтерских началах, так же, как и я. У меня нет еще даже трудового контракта... Три недели я на волонтерских началах", - заявил он.

Жмак отметил, что с командой у него тоже есть определенные трудности, поскольку назначение членов правления - очень многоступенчатый и сложный процесс.

Напомним, 26 августа Кабинет Министров утвердил кандидатуру Владимира Жмака, занимавшего должность главы наблюдательного совета аэропорта "Борисполь", главой правления АО "Укрзализныця". До тех пор и.о. главы правления "УЗ" был Иван Юрик. Он был назначен вр.и.о. главы правления "УЗ" вместо Желько Марчека, не оправдавшего доверия.

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