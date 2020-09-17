Генштаб Вооруженных сил покупает ручки Parker с позолотой почти по 9 тыс. гривен

Генштаб Вооруженных сил Украины заключает соглашение на покупку подарочных ручек Parker с гравировками и позолотой на 308 тысяч гривен.

Цена ручек составляет от 672 до 8 760 гривен, пишут Наші гроші.

Как указано в системе ProZorro, Генштаб заказывает 58 ручек с гравировкой "От Начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины" в подарочном футляре с эмблемой Генштаба ВСУ с двухлетней гарантией и 22 штук - с изображением трезубца в футляре.

Самыми дорогими являются десять ручек Parker Sonnet 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84811 с корпусом из лакированной латуни и позолоченной клипсой и золотым пером с чеканным узором по 8760 грн. На сайте эксклюзивного дистрибьютора производителя Parker в Украине такие ручки продаются без гравировки в фирменной коробке по 6105 грн.

Фото: Тендерная документация

Также купили двадцать ручек Waterman Perspective Black GT с корпусом из лакированной латуни и позолоченными деталями, в том числе клипсой, по 6 870 грн. Из них десять будут типа роллер и десять перьевого типа. На рынке такие ручки-роллеры продаются без гравировки в фирменной коробке по 5 167-5 168 грн, а перьевые ручки - по 5 748 грн.

Фото: Тендерная документация

Фото: Тендерная документация

Кроме того, еще десять латунных ручек Parker IM 17 Black GT FP F 22011 заказали по 2 940 грн, десять латунных ручек Parker Urban 17 Muted Black GT RB 30022 - по 2 940 грн, десять латунных ручек Parker IM 17 Black GT RB 22022 - по 2 340 грн и 22 стальные ручки Parker Jotter 17 SS GT BP Тризуб 16032-TR3 - по 672 грн. Все они с позолотой деталей.

Единственным конкурентом ЧП "Май-Час", которое победило в тендере, была ФЛП Чалкова Людмила Михайловна из Киева , причем никто не снижал цену в ходе аукциона. Поэтому формальная экономия составила всего 1%.

Столичной фирмой "Май-Час" владеет и управляет киевлянин Виктор Кравец. Он также является учредителем ООО "Фирма «Май»" единолично и ООО "Фабрика драгоценностей «Золотые времена»" вместе с киевлянами Юрием Великим, Сергеем Симаком и Максимом Олефиренко.

Всего с 2009 года победитель получил государственных подрядов на 5,5 млн грн.