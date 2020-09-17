ArcelorMittal передумала запускать доменную печь во Франции

ArcelorMittal передумала запускать доменную печь во Франции

Группа ArcelorMittal отказалась от возвращения в строй доменной печи № 1 на металлургическом комбинате Fos-sur-Mer на юге Франции, хотя об этом предварительно сообщалось в начале сентября.

Как сообщают представители корпорации, решение было пересмотрено вследствие недостаточно благоприятной обстановки на европейском рынке стали. Новые сроки повторного запуска доменной печи пока не определены.

Доменная печь № 1 на заводе Fos-sur-Mer мощностью 2,5 млн т чугуна в год была остановлена в конце марта текущего года из-за эпидемии коронавируса и карантина. Вместе с ней были выведены из эксплуатации конвертер и МНЛЗ. Вторая печь и соответствующие сталеплавильные агрегаты продолжают функционировать.

Комбинат Fos-sur-Mer выпускает горячекатаный прокат, который после дальнейшего передела используется, по большей части, в автомобильной промышленности. Производительность предприятия составляет около 4,6 млн т стали в год.

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