Фирташ не получит приватизированный Сумыхимпром

Фирташ не получит приватизированный Сумыхимпром

Хозяйственный суд Сумской области подтвердил предыдущее решение об отмене распоряжения Кабинета министров Украины относительно включения ПАО " Сумыхимпром" в Перечень объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих приватизации.
Об этом со ссылкой на Сумські дебати сообщает БизнесЦензор.

На основании отмененного распоряжения Кабмина был издан приказ Фонда государственного имущества о приватизации государственного пакета акций ПАО "Сумыхимпром", и на который ссылается заявитель как на основание для прекращения производства по делу о банкротстве.

Суд признал требования Фонда необоснованными и преждевременными. Процедура санации еще не завершена, должник продолжает хозяйственную деятельность для возобновления платежеспособности.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества оценил запланированное к продаже ПАО "Сумыхимпром" в 8,8 млн долл.

Заместитель председателя Фонда госимущества Юрий Никитин, поясняя низкую оценку стоимость пакета акций "Сумыхимпрома", заявлял, что "государственный пакет акций ничего не стоит". Чиновник указывал, что предприятие 10 лет находится в процедуре банкротства, его основным кредитором является компания Дмитрия Фирташа.

С начала процедуры санации предприятия в 2012 году управляющим санацией должника был назначен председатель правления "Сумыхимпром" Игорь Лазакович, бывший топ-менеджер Ostchem бизнесмена Д.Фирташа.

В декабре 2016 года прокуратура сообщила о подозрении управляющему санацией "Сумыхпрома" И.Лазаковичу в растрате имущества предприятия и объявила его в розыск. Как заявлял тогда Генпрокурор Юрий Луценко, И.Лазакович сбежал в Москву.

Позднее, благодаря решениям судов, И.Лазакович продолжил исполнять обязанности управляющего санацией "Сумыхимпрома" и вернулся в Украину.

"Сумыхимпром" специализируется на выпуске двуокиси титана, серной кислоты, желтых и красных железоокисных пигментов, сложных минеральных удобрений и коагулянта для очистки воды. 100% акций "Сумыхимпром" находится в государственной собственности.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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