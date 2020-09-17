Европейский суд справедливости окончательно отказал "Роснефти" в отмене санкций

В суде отметили, что Совет ЕС имел право на введение санкций и достаточно обосновал свое решение.

Европейский суд справедливости окончательно отказал "Роснефти" в отмене санкций
Фото: Интерфакс

Европейский суд справедливости поддержал решение первой инстанции Суда ЕС отказать в отмене санкций против роSSийской компании "Роснефть".

Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

"Своим решением суд справедливости полностью отклоняет апелляцию компании", - говорится в заявлении.

Против "Роснефти" ввели санкции в 2014 году за причастность к агрессии РФ против Украины.

В суде отметили, что в 2014 году, когда Совет ЕС вводил ограничительные санкции против ряда роSSийских компаний за агрессию Москвы против Украины, он имел на это право и достаточно обосновал свое решение.

Напомним, "Роснефть" подала иск к властям Великобритании о правомерности секторальных санкций ЕС, введенных против РоSSии в 2014 году. По мнению "Роснефти", Великобритания трактовала их слишком широко, что привело к дополнительным неоправданным ограничениям для работы компании на международных рынках.

Однако в январе 2015 года Высокий суд Лондона направил иск "Роснефти" в Суд ЕС, поскольку роSSийская компания обжаловала постановления Евросоюза, и у британского суда нет полномочий выносить решение об их правомерности.

В марте 2017 года Суд ЕС признал законными санкции против "Роснефти".

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