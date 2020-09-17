НБУ хочет разрешить дистанционно проверять банки

Национальный банк Украины планирует ввести дистанционный подход к инспекционным проверкам в банках. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Новые подходы

С внедрением дистанционного подхода проверка преимущественно будет проходить удаленно, коммуникация с банком будет максимально дистанционной.

Инспекторы будут находиться в помещении банка в минимальном количестве и в минимальный промежуток времени для решения только тех вопросов, которые требуют проверки непосредственно на месте.

«Сегодня банки из-за пандемии коронавируса перевели часть персонала на удаленную работу. Также мы продолжаем просматривать наши надзорные подходы в направлении дистанцированности. Новый подход в ходе проверок позволит сократить время пребывания инспекторской группы в банке на 50%. Это значительно уменьшит нагрузку на банки, ведь им не нужно будет уделять время и предоставлять помещения для проверяющих», — отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Директор департамента выездных проверок Денис Новиков отметил, что Национальный банк сможет начать применять дистанционный подход при проверках банков уже после восстановления плановых проверок, которые сейчас приостановлены в связи с карантинными мероприятиями.

Он также сообщил, что для частичной реализации таких изменений на практике сегодня есть правовые основания.

Напомним

С 19 марта Национальный банк приостановил проведение всех видов выездных проверок банков и других финансовых учреждений на период карантина.