Киевские таможенники в посылке в Израиль нашли стероиды под видом кукурузных палочек

Киевские таможенники обнаружили незадекларированный препарат с сильнодействующей составляющей при проверке международного почтового отправления, которое направлялось из Украины в Израиль. Под видом кукурузных палочек в почтовом отправлении находились стероиды.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской таможни Государственной таможенной службы Украины на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, отправитель задекларировал содержимое посылки как “Snacks”.

Всего же в двух пакетах из-под кукурузных палочек находилось 45 упаковок анаболического стероида “Dianoged Methandienone 10mg” и 8 упаковок нестероидного сжигатель жира "Clenoged Clenbuterol 40mcg”, соответственно – 4500 и 800 таблеток.

Отмечается, что в составе таблеток “Dianoged” содержится действующее вещество метандиенон, который украинским законодательством внесен в перечень сильнодействующих лекарственных средств и для его перемещения через таможенную границу требуется специальное разрешение. Однако, какие-либо разрешительные документы на препарат таможенникам предоставлено не было.

Сообщается, что таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил. При этом второй препарат (“Clenoged”) не содержал сильнодействующих составляющих, но он тоже не был заявлен в почтовой декларации. Поэтому Киевской таможней были изъяты до решения суда оба препарата.

Напомним, Киевской таможней Государственной таможенной службы в сотрудничестве с управлением СБУ в Одесской области перекрыт канал поставки в Украину психотропного вещества МДМА в международном почтовом отправлении.

Фото: пресс-служба Киевской таможни.