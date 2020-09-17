В ближайший год инвесторы смогут заработать больше на гривневых ОВГЗ, чем на валютных бумагах — эксперт

Гривневые ОВГЗ с доходностью около 10% могут принести в пересчете на доллары 6-7% годового дохода. Об этом в колонке для «Минфина» рассказал аналитик «Универ» Михаил Федоров.

По словам Федорова, даже если национальная валюта подешевеет до отметки 29,1 грн/$ , которая предусмотрена в проекте госбюджета-2021, вкладываться в гривневые бумаги выгодно.

«Даже если вычесть из нынешней доходности гривневых ОВГЗ потенциальное ослабление гривны в течение года на 3-4% до отметки 29 грн/$, то чистая доходность в пересчете на доллары в размере 6-7% годовых будет гораздо выше, чем доходность по валютным ОВГЗ, которая сегодня составляет 2,5-3% годовых», — убежден эксперт.

Возможен ли дефолт

Михаил Федоров считает, что в ближайшие пару лет больших рисков для держателей ОВГЗ не возникнет, даже несмотря на высокие показатели дефицита бюджета страны.

За последние пару лет Украине удалось снизить величину своего государственного долга до уровня 50,3% от ВВП (на конец 2019 года). Для сравнения: в 2016 году этот показатель составлял 81% от ВВП .

По его расчетам, общий размер государственного долга к концу 2021 года может достигнуть 60% от ВВП .

«Такой объем долга страна сможет обслуживать. Проблемы могут возникнуть уже после 2021 года, если государственный долг в последующие годы продолжит увеличиваться быстрыми темпами и власти страны не сократят дефицит бюджета», — полагает аналитик.

Почему курс будет 29 грн/$

По мнению Михаила Федорова, нынешняя власть перешла к ручному управлению курсом гривны. Это подтверждают действия НБУ на межбанковском валютном рынке, которые направлены на ослабление гривны.

«Как показали валютные торги в последние полтора месяца, Нацбанк де факто работал в «одни ворота». НБУ в августе покупал валюту с рынка в периоды, когда гривна укреплялась, и тем сглаживал «растущее колебание» гривны. Но в тоже время в периоды, когда гривна слабела, НБУ предпочитал ничего не делать и не сглаживал «падающее колебание» гривны», — пояснил аналитик.

Федоров обращает внимание, что премьер министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в текущем году курс будет составлять 27-28 грн/$, а в следующем году он ожидает курс равный 29 грн/$. «При ручном управлении такое вполне возможно», — уверен аналитик.

Другие оценки

Как сообщал «Минфин», по мнению главы департамента по корпоративному анализу ICU Александра Мартыненка, в конце этого года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 29-30 грн/$.

В 2021 году, ожидает он, гривна продолжит девальвировать до 29,5-30,5 грн/$.