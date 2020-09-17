Кабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанков

Кабмин снял карантинное ограничение зарплат в 47 000 гривен для членов правления и набсоветов государственных Ощадбанка, Приватбанка и Укрэксимбанка. Соответствующее решение поддержали на заседании правительства 16 сентября.

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Как объяснили решение

«Указанные изменения связаны с тем, что действующее сегодня ограничение ежемесячных выплат вознаграждения и заработной платы для членов органов управления банков на период карантина создает для госбанков значительный операционный и стратегический риск, связанный с потерей оперативного управления и пониженного контроля за деятельностью банков, а также риск невыполнения банками стратегий и бизнес-планов», — пояснил глава Минздрава Максим Степанов.

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