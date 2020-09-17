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2020-09-17
Кабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанков
Кабмин снял карантинное ограничение зарплат в 47 000 гривен для членов правления и набсоветов государственных Ощадбанка, Приватбанка и Укрэксимбанка. Соответствующее решение поддержали на заседании правительства 16 сентября.
Фото: news.dtkt.ua
Как объяснили решение
«Указанные изменения связаны с тем, что действующее сегодня ограничение ежемесячных выплат вознаграждения и заработной платы для членов органов управления банков на период карантина создает для госбанков значительный операционный и стратегический риск, связанный с потерей оперативного управления и пониженного контроля за деятельностью банков, а также риск невыполнения банками стратегий и бизнес-планов», — пояснил глава Минздрава Максим Степанов.
Напомним
- В апреле Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 000 гривен в месяц.
- На период карантина Рада определила предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат. Минимальная зарплата сейчас установлена на уровне 4723 гривен.
- Конституционный суд 28 августа признал, что ограничения заработных плат государственных служащих и судей в период карантина является незаконным.