ProZorro интегрировалось с Госказначейством

Система электронных публичных закупок ProZorro интегрировалась с Государственной казначейской службой Украины (ГКСУ). Такое сообщение размещено на портале ProZorro.

Фото: rbc.ua

После того, как казначейство проводит платежи по зарегистрированным договорам, информация о таких оплатах передается в ProZorro и отображается непосредственно на странице закупки.

Обмен информацией между ГКСУ и ProZorro происходит в безопасном режиме и на основе данных распорядителей бюджетных средств.

«Интеграция с Госказначейством позволит предпринимателям убедиться, насколько хорошо та или иная организация платит по своим обязательствам. Кроме того, отныне неравнодушные граждане смогут проверить наличие оплат по резонансным закупках непосредственно на портале ProZorro », – отмечает гендиректор ГП «Прозорро» Василий Задворный.

Увидеть информацию об оплате можно для всех процедур закупок, в которых договор был заключен от 1 сентября 2020 года.

Напомним

В прошлом году ГП «Распорядитель бюджетных средств» уже интегрировалось с реестром налоговой службы, чтобы можно было автоматически проверить в системе информацию о налоговой задолженности.

На очереди – предоставление возможности для бизнеса и граждан подавать онлайн-жалобы о нарушениях в закупках непосредственно в Государственную аудиторскую службу, которая будет обязана ответить на обращение.