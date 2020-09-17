Владельцы Novus покупают сеть супермаркетов Billa
Австрийская Rewe International AG продает 100% в капитале компании «Билла-Украина» владельцу сети Novus. Об этом сообщает пресс-служба компании Novus, передает Liga.net.
Как будут работать магазины
В пресс-службе заявили, что магазины Novus и Billa продолжат работать в обычном режиме, выполняя ранее достигнутые договорные обязательства перед партнерами и контрагентами для стабильности ведения бизнеса.
О завершении сделки и дальнейших планах развития объявят дополнительно, после получения разрешений регулирующих органов. Сейчас сделку финально должен одобрить Антимонопольный комитет Украины.
Ранее сообщалось
- 22 июля 2020 года Совет директор ЕБРР одобрил выделение Novus долгосрочного кредита в размере $100 млн на расширения сетей супермаркетов.
Австрийская сеть Billa входит в состав в REWE Group и насчитывает 35 магазинов в Украине, расположенных в Киеве, Киевской области и городе Житомире. Она была первым международным ритейлером на украинском рынке. Компания пришла в Украину в начале 2000-х годов, открыв магазины в Киеве, Харькове и Днепре, а наибольшего развития достигла в кризисный 2014-й.
NOVUS Украина – это 46 магазинов, включая франчайзинговые. Общая площадь торговых комплексов составляет более 220 000 кв.м., более 5500 сотрудников и более 50 000 наименований различных категорий товаров.