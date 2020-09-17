Объемы мирового рынка M&A в 2020 году приближаются к $2 триллионам

Глобальные объемы слияний и поглощений в 2020 году составили $1,97 трлн. Крупные сделки между компаниями технологического сектора составляют почти пятую часть от общего объема, сообщает Investory News.

Объемы мирового рынка M&A в 2020 году приближаются к $2 триллионам
Фото: focus.ua

Лидирует технологический сектор

По данным Refinitiv, глобального поставщика данных и инфраструктуры фондовых рынков, объем сделок технологических компаний равен 17,8% от общего объема, или $351,4 млрд. Этот уровень сейчас является самым высоким со времен бума доткомов 2000 года.

Господствующее положение техсектора на рынке M&A свидетельствует о значительном влиянии коронавирусного кризиса – массовый переход всех, кто оказался в изоляции, на интернет-платформы для покупок, работы, учебы, медицинских консультаций и общения. Это, вероятнее всего, будет способствовать тому, что некоторые из этих изменений могут стать постоянными.

Финансовые компании заняли второе место с объемом сделок на сумму $283,8 млрд, или 14% от общего объема.

Ситуация по регионам

Аналитические данные по регионам свидетельствуют о том, что объемы M&A с участием американских компаний в первом полугодии 2020 года упали на 69% – до $355 млрд. Это минимум с 2012 года.

Сделки M&A с участием европейских компаний выросли на 37% – до $420 млрд.

В Азии наблюдалась более умеренная динамика: в Японии общий объем M&A вырос на 3% по сравнению с первым полугодием прошлого года, а в остальном Азиатско-Тихоокеанском регионе снизился на 8% – до $311 млрд (минимум с 2013 года).

Согласно данным Refinitiv, общий объем объявленных в 2020 году сделок сейчас составляет $1,97 трлн. Это превышает объемы сделок за тот же период после финансового кризиса 2008 года, которые составили $1,26 трлн в 2009 году и $1,6 трлн в 2010-м.

В Украине в лидерах аграрии

Как писал «Минфин», в первом полугодии 2020 рынок M & A в Украине значительно упал, что вызвано вспышкой вируса.

Так, за шесть месяцев было заключено 25 сделок слияния и поглощения. Это на 43% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, и это самый низкий показатель за первое полугодие с 2015 года.

Стоимость сделок снизилась на 79% – до $159 млн. В центре внимания инвесторов снова были сельское хозяйство, недвижимость, транспорт, инфраструктура, инновации и новые технологии.

Напомним, в 2019 году рынок M&A в Украине вырос на 29% – до $2,35 млрд. Наибольший показатель наблюдался также в агропромышленном секторе, где доля сделок выросла до 14%.

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