Газпром перечислит порядка $2 миллиардов за транзит газа в 2020 году — Коболев

Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев оценивает поступления от Газпрома за транзит роSSийского газа через Украину в 2020 году на сумму около $2 млрд. Об этом он сообщил в эфире Youtube-канала журналистки Янины Соколовой, передает Интерфакс-Украина.

Газпром перечислит порядка $2 миллиардов за транзит газа в 2020 году — Коболев
Фото: investing.com

«Я думаю, в этом году цифра будет близка к $2 млрд», — сказал Коболев.

Глава Нафтогаза отметил, что закрепленный в контракте принцип «качай или плати» в период экономического кризиса является важным для страны в части получения гарантированного дохода от предоставления транзитных услуг.

Напомним

За 8 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины произвел транзит 34,8 млрд куб. м газа, в соответствии с новой транзитной сделкой, что на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (59,6 млрд куб. м).

«Нафтогаз Украины» и роSSийский «Газпром» заключили транзитное соглашение в конце 2019 сроком на пять лет.

Оно предусматривает бронирование Газпромом мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м/сут) в 2021-2024 годах.

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Оплата указанных объемов гарантирована даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Цена газа для населения

  • Нафтогаз установил цену на природный газ для бытовых клиентов в сентябре 2020 года на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с августом цена газа выросла на 1460 гривен (на 45%).

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что цена на газ для населения в октябре будет колебаться от 4700 до 5000 гривен за тысячу кубометров.

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