До конца года депозитные ставки могут упасть еще на 1% годовых

Максимальная ставка по депозитам в гривне на 12 месяцев упала до 12% годовых. Об этом свидетельствуют данные депозитного обзора, который еженедельно готовит «Минфин».

До конца года депозитные ставки могут упасть еще на 1% годовых
фото: pixabay.com

«Минфин» сравнил, что обещают клиентам большие банки с депозитным портфелем физлиц более 1 млрд грн.

Самые доходные банки

Самую высокую доходность по годовым депозитам в гривне сейчас предлагает Мотор-Банк и Коминвестбанк — 12% годовых.

Еще две недели назад лучшее предложение было у Клирингового Дома, где можно было открыть депозит на 12 месяцев под 12,38% годовых. Но, снизив доходность годовых вкладов в нацвалюте до 11,88% годовых, он перекочевал на второе место ренкинга.

Третью позицию разделили сразу три финучреждения: Украинский капитал, Международный Инвестиционный Банк и Укрстройинвестбанк. Там вкладчикам обещают платить 11,75% годовых по депозитам в нацвалюте на 12 месяцев.

Депозиты в гривне будут только дешеветь

За последние две недели гривневые вклады подешевели в 6 небольших банках из 21. «Банки дождались решения НБУ об учетной ставке. 3 сентября регулятор сохранил ее на том же уровне — 6%. Это позволило продолжить линию плавного снижения депозитных ставок», — пояснил начальник департамента по работе на международных рынках и денежного оборота Радабанка Сергей Гнездилов.

По его словам, доходность депозитов еще не отыграла снижения учетной ставки НБУ. «До конца года ставки могут упасть еще на 1% годовых», — прогнозирует банкир.

В каких банках больше всего подешевели гривневые депозиты:

  • Земельный Капитал снизил ставку по депозитам на все сроки на 0,5-0,75% годовых. Сейчас разместить гривну там на 6, 9 и 12 месяцев можно под 11,5% годовых.
  • В Коммерческом Индустриальном Банке вклады на все сроки подешевели на 1-1,5% годовых. Теперь заработать на депозите, например, на 9 или 12 месяцев можно 11% годовых.
  • Кредитвест Банк «срезал» доходность вкладов, в зависимости от срока, сразу на 1,25-2% годовых. Сейчас депозит здесь на 6, 9 и 12 месяцев принесет вкладчику годовой доход всего 9%.

Как писал «Минфин», по данным Украинского индекса депозитов физических лиц, который рассчитывается НБУ на основе ставок топ-20 банков (UIRD), в cередине сентября средняя доходность розничных депозитов, в зависимости от срока размещения, составила 8,3-8,9% годовых в гривне, 0, 7-1,3%годовых для в долларовых вкладов, 0,3-0,7% — для вкладов в евро.

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