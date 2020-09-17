Укртранснафта нарастила транспортировку нефти

Укртранснафта нарастила транспортировку нефти

За 8 месяцев 2020 года "Укртранснафта" транспортировала более 10 млн тонн нефти, что на 8,3% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

В частности, объем транспортировки нефти для НПЗ Украины в январе-августе 2020 года составляет 1,7 млн тонн (на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года), а транзит – 8,6 млн тонн (на 7,5% больше по сравнению с АППГ).

Общий объем транспортировки нефти в августе 2020 года уменьшился по сравнению с августом прошлого года на 8% - до 1,5 млн тонн. В частности, снизился транзит нефти по трубопроводному транспорту по территории Украины на 9,2% - до 1,3 млн тонн.

Также в прошлом месяце сократился объем транспортировки нефти на НПЗ Украины на 0,9% - до 225 тыс. тонн нефти. Из них компания транспортировала на НПЗ 117,1 тыс. тонн украинской нефти, 43 тыс. тонн - азербайджанской и 65,4 тыс. тонн американской (WTI).

МинПром по материалам uaprom.info

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