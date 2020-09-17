Украина незначительно увеличила потребление стали

За 8 месяцев 2020 г. наблюдается повышение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-августа 2019 г. на 3,2% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 7,6%. Об этом говорится в сообщении ОП "Укрметаллургпром".



По данным профильной ассоциации, за январь-август 2020 г. емкость внутреннего рынка составила 2921,6 тыс. т металлопроката, из которых 762,6 тыс. т, или 26,1%, приходится на импорт. За аналогичный период 2019 г. емкость внутреннего рынка была 2830,4 тыс. т, из них 953,4 тыс. т, или 36,7%, импортировано.



Структура импорта за 8 месяцев 2020 г., характеризуется доминированием плоского проката над сортовым (56,05% и 42,67% соответственно); в аналогичном периоде 2019 г. доминирование плоского проката над сортовым было более заметным (соответственно, 55,44% и 40,94%).



Среди металлургических импортеров за 8 месяцев 2020 г. первое место занимает СНГ (35,9%), на втором ЕС-28 (25,8%), на третьем — страны Азии (20,8%).

