УЗ не продлила кредитный договор с ЕБРР и заплатит 85 млн грн комиссии

УЗ не продлила кредитный договор с ЕБРР и заплатит 85 млн грн комиссии

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" не продлил действие договора на получение госкомпанией кредита ЕБРР на закупку новых вагонов. При этом, государство должно уплатить банку 85 млн грн комиссии за неиспользование кредита, заявил экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев. На сайте ЕБРР отмечается, что соглашение отменено. Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Railexpoua.

По словам А.Рязанцева, ситуация с использованием кредита от ЕБРР для "Укрзализныци" на строительство и обновление вагонного парка растянулась на три года, но в конечном итоге наблюдательный совет компании принял решение не продлевать действие договора с банком.

Он также отметил, что в результате "УЗ" не получила средств на обновление вагонного парка, и при этом еще вынуждена заплатить ЕБРР 85 млн грн комиссии за неиспользование средств кредита.

"То есть, мы отказываемся, при этом за три года заплатив ЕБРР комиссию за пользование невыбранным остатком кредитных средств. Эта сумма составляет ни много, ни мало - 85 млн гривен ", - сказал А.Рязанцев.

Напомним, ранее ЦТС сообщал, что в сентябре прошлого года стартовал процесс закупки грузовых полувагонов для АО "Укрзализныця" за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Закупка осуществлялась в рамках двухстадийного тендера в соответствии с принципами и правилами Банка с применением электронного портала закупок для клиентов ЕБРР - ECEPP. В целом предполагалось закупить примерно 4500 грузовых полувагонов общего назначения (с люками) в три этапа: в 2019 году на первом этапе - 1000 вагонов (4 лота), в 2020 году на втором этапе 1500 вагонов (5 лотов) и на третьем этапе 2000 вагонов (6 лотов).

А за год до этого, в ноябре 2018 года ЧАО "Укрзализныця" создало дочернее ООО "УЗ Карго Вагон" (UZ Cargo Wagon LLC). Предприятие должно было стать балансодержателем грузовых полувагонов, которые будут поставляться в рамках кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития. Ее уставной капитал ООО составлял 1 млн грн. Единственным учредителем стала ЧАО "Укрзализныця".

МинПром


МинПром по материалам ЦТС

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