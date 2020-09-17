В США выросли цены на г/к рулон

В США выросли цены на г/к рулон

Спотовые цены на горячекатаный рулон (HRC) в США во вторник совершили еще один скачок вверх, поскольку повышенный спрос продолжал создавать ограниченное предложение. В среднем цены на сталь в Штатах выросли за сутки на 45 долларов на тонне добравшись до "допандемического" уровня в 600 долларов за тонну.

По словам участников рынка, в начале октября возможность разместить заказы на прокатку стали на американских заводах была ограничена, а то и вовсе отсутствовала. При этом сообщается, что производители специально отказываются размещать заявки и будут ждать столько, сколько смогут, чтобы воспользоваться растущими ценами.

Спотовая цена на HRC выросла на 30% с 11 августа, когда она достигла годового минимума в 450 долларов за штуку.

Вчера металлургический комбинат US Steel лидировал на рынке, повысив цены на 60 долларов за тонну, ориентируясь на минимальные цены 600 долларов за тонну на HRC и 800 долларов за тонну на холоднокатаный рулон (CRC) и горячеоцинкованный (HDG) прокат.

Объединенная канадская сталелитейная компания Algoma Steel сегодня подняла цену на HRC и CRC на 50 долларов за штуку, а ArcelorMittal, как сообщается, установила минимальную цену в 600 долларов за штуку для HRC.

Все больше участников рынка теперь считают, что нехватка поставок в сочетании с предстоящими плановыми отключениями поможет поддержать цены до конца года.

Разница между ценами на лом, поставленный на предприятия Среднего Запада США, и отпускными ценами на HRC составила 326,07 долларов за штуку, что на 15% больше, чем на предыдущей неделе. Спрэд был на 2,3% ниже, чем 333,86 доллара за штуку, зафиксированные год назад.

Импортные цены на HRC в Хьюстон выросли на 40 долларов за штуку до 520 долларов за штуку.

Октябрьские фьючерсы на HRC подскочили на 20 долларов до 585 долларов за тонну, а ноябрьские фьючерсы выросли на 24 доллара до 590 долларов за тонну. В декабре цены выросли на 21 доллар до 590 долларов за тонну, а январские фьючерсы на HRC выросли на 21 доллар до 591 доллара за тонну.


МинПром по материалам Steelland

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